Нейпьидо, , 06:42 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Согласно данным ведомства, уже в Мьянме проведено 185 474 теста на выявление нового коронавируса. Из них 2265 показали положительный результат. К настоящему времени уже выздоровели 625 пациентов, еще 14 с болезнью не справились и скончались.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 правительство Мьянмы приняло решение запретить перемещения между регионами страны без острой необходимости. В ряде городов в провинции Янгон введен режим обязательной самоизоляции.