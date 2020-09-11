Ухань, Китай, , 06:01 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя, в регионе не осталось ни больных опасной инфекцией, ни людей, находившихся с ними в тесном контакте (в связи с чем они находились под наблюдением медиков).

Всего в Хубэе выявлено 68 139 случаев опасной инфекции с начала эпидемии, из которых 63 627 человек было выписано из больниц, еще 4512 скончались.