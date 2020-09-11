Новосибирск, , 07:11 — REGNUM В Новосибирск вернулись победители международного конкурса «Авиадартс-2020» — экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ отдельного вертолётного полка Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

При выполнении боевых стрельб по наземным целям на финальном этапе конкурса «Авиадартс-2020» новосибирские экипажи установили рекорд состязаний по набранным баллам. В торжественной обстановке на военном аэродроме

Вертолётчиков-рекордсменов на военном аэродроме торжественно встретил весь личный состав полка и семьи.

Напомним, в Международном конкурсе «Авиадартс-2020», проходившем с 23 августа по 05 сентября, принимали участие команды России и Белоруссии — более 40 экипажей, выступающих на своей авиационной технике. Итоговый зачёт конкурса проводился в четырёх номинациях: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолётах. Для проведения состязаний на полигоне Дубровичи в Рязанской области было подготовлено около 60 уникальных наземных целей, имитирующих самые разнообразные ситуации — от самолётов на взлёте, до танковой роты на марше или развёрнутого командного пункта.

Команда России с самого начала состязаний вышла в лидеры и удержала победную позицию до окончания конкурса. Второе место заняла команда Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, на международном конкурсе «Авиадартс-2020», проходящем в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020», лётные экипажи приступили к финальному этапу состязаний — применению авиационных средств поражения по наземным целям.

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