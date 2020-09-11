Сеул, , 05:08 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 176 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Сообщается, что из них 161 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются импортными. При этом в ведомстве отмечают незначительный рост числа заражений по сравнению с двумя предыдущими днями — тогда выявили 156 и 155 случаев. Тем не менее в Южной Корее уже на протяжении девяти дней выявляют не более 200 инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 21 919. Также за 10 сентября в стране скончались четыре пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее умерли 350 человек от осложнений, вызванных новым коронавирусом.