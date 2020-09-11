Гуйян, Китай, , 05:02 — REGNUM В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая объявлен режим экстренного реагирования из-за мощных ливней, грозящих природными бедствиями, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

В метеорологической администрации провинции сообщают, что 18 уездов региона пострадали от мощнейших ливней с утра по местному времени 9 сентября. В четырех уездах ситуация критическая.

Непрекращающиеся ливни могут с легкостью спровоцировать погодные бедствия в Гуйчжоу, которая и без того им подвержена. В том числе, власти боятся наводнений, схода оползней, селевых потоков и прочих напастей.

Местные власти активно занимаются подготовкой к возможным бедствиям, осуществляя патрулирование зон особого риска и эвакуируя жителей особенно подударных районов.