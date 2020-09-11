Харбин, Китай, , 04:57 — REGNUM Уровень воды в 23 реках провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая превышает опасный уровень из-за непрекращающихся ливней, принесенных тайфунами «Майсак» и «Хайшэнь», сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

По данным на 10 сентября, 36 гидрологических станций, расположенных вдоль рек региона, зафиксировали превышение максимально допустимого уровня воды до 1,95 метра, сообщили в провинциальном департаменте водных ресурсов.

После тайфунов мощный приток воды зафиксирован в реке Сунхуацзян — длиннейшем притоке реки Амур (в Китае более известная как Хэйлунцзян), а также в реке Суйфэньхэ. Обе реки серьезно пострадали от наводнений.

Тайфун и наводнения нанесли серьезный ущерб фермерским угодиям и урожаю зерновых, сообщили в местном департаменте сельского хозяйства и вопросов села провинции, которая является одной из самых сельскохозяйственно-богатых в Китае.

Относительно других регионов Китая на востоке и юге страны, провинция Хэйлунцзян существенно менее подтверждена тайфунам, поскольку она расположена далеко от открытого моря.