Пекин, , 04:27 — REGNUM Больницы Китая покинули еще 19 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Всего 157 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая одного в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Всего 80 377 пациентов было вылечено и выписано из госпиталей страны по выздоровлении с начала эпидемии. Общее число подтвержденных случаев опасной инфекции в Китае достигло 85 168, из которых 4634 человека скончались.