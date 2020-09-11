Пекин, , 04:24 — REGNUM На материковой части Китая за сутки было выявлено 15 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа пациентов, случаев достигло 2619 с начала эпидемии.

Из общего числа новых случаев, восемь пришлось на Шанхай, четыре — на провинцию Гуандун, а также по одному на провинции Ляонин, Сычуань и Шэньси, говорится в ежедневном докладе.

Из общего числа «импортных» случаев, 2462 пациента были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 157 продолжают получать медицинскую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии. Смертей не зафиксировано.