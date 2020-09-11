Бразилиа, , 04:20 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в странах Латинской Америки превысило 8 миллионов, сообщает агентство Reuters на основании собственного подсчета инфицированных.

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По-прежнему лидером по числу зараженных остается Бразилия — в этой стране подтверждено 4,2 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2 и более 128 тыс. летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Тем не менее в Бразилии зафиксировано снижение темпов роста числа зараженных новым коронавирусом.

Также зафиксировано снижение заболеваемости в Перу, Колумбии и Мексике. Эти страны идут следом за Бразилией по числу инфицированных в Латинской Америке.