Богота, , 03:54 — REGNUM Колумбия начнет постепенно возобновлять международные авиаперелеты с 21 сентября, заявила глава колумбийского министерства транспорта Ангела Мария Ороско в официальном сообщении.

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«Международные авиарейсы будут восстановлены с началом первой фазы, о которой вскоре объявят», — заявила она.

Всем путешественникам будет необходимо сдать тест на выявление коронавируса нового типа и предъявить отрицательный результат. Вначале международные перелеты будут проходить ограничено. При этом сухопутная и морская границы Колумбии останутся закрытыми до 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, к 10 сентября в Колумбии подтвердили 686 856 случаев заражения коронавирусом нового типа. Число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 22 053.

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