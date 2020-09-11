Ереван, 11 сентября 2020, 02:35 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в Армении, введенного в марте из-за пандемии нового коронавируса, перестает действовать 11 сентября в 17:00 (16:00 мск), сообщает пресс-служба администрации премьер-министра страны.
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Вместо этого режима власти рассматривают вариант объявления в республике карантина в соответствии с законом «О чрезвычайных ситуациях».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект о возможности сменить режим ЧП в Армении на карантинное положение поддержал парламент страны.
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