Хмеймим, Сирия, , 02:34 — REGNUM Главный военный прокурор России Валерий Петров провёл встречу с руководством министерства обороны Сирии, сообщил 10 сентября журналистам представитель российской группировки войск в этой стране.

В ходе поездки заместитель генпрокурора России также провёл встречи с руководством органов военной юстиции в Сирии и ознакомился с организацией функционирования российской авиационной группировки.

Встреча прошла на российской авиабазе «Хмеймим». В ходе мероприятия командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко провёл приём военнослужащих, ответил на их вопросы по социальным правам и гарантиям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия договорилась с Сирийской Арабской Республикой о расширении российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.

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