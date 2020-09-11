Москва, , 02:17 — REGNUM Адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова, заявил 10 сентября журналистам, что не знает о планах Минюста России лишить его статуса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Михаил Ефремов получил восемь лет колонии: новости и комментарии»

«Не знаю, (с чем связано это решение — ред. ИА REGNUM), надо сначала понять», — сказал он, добавив, что узнал о новости от журналистов.

Пашаев добавил также, что планирует представлять Ефремова на апелляции, поскольку окончательное решение о его отстранении от дела не принято.

Ранее в Минюсте РФ сообщали о намерении внести представление о прекращении адвокатского статуса Эльмана Пашаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст РФ предлагает лишить Эльмана Пашаева адвокатского статуса