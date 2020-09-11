Бразилиа, , 01:27 — REGNUM По меньшей мере 40 557 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено за сутки в Бразилии, а за весь период наблюдений в республике зарегистрировали 4 238 446 подобных фактов. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Вместе с тем 3 497 337 пациентов уже излечились и убраны из учета медицинских служб страны. Также в Бразилии зафиксировали 129 522 летальных исхода от осложнений при COVID-19.

За последние 24 часа в стране выявили еще 983 умерших при этом заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca прервала испытания своей вакцины, разработанной совместно с Оксфордским университетом, из-за обнаружения возможного побочного эффекта.

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