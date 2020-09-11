Лондон, , 01:07 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки выявили 2919 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

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Также за минувшие сутки в стране скончались 14 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Великобритании достигло 358 138, а общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 41 608 человек.

В ведомстве отмечают, что в Великобритании зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон выразил уверенность в скорой победе над коронавирусной инфекцией. При этом в стране запретили собираться группами более шести человек.

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