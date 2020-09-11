Рамалла , , 00:45 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили тысячу случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 37 214. Также за минувшие сутки в Палестине скончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что пять пациентов умерли на Западном берегу Иордана, один в Восточном Иерусалиме, и еще один — в секторе Газа. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Палестине стали 224 человека.

Уже выздоровели 25 483 пациента. В настоящее время в Палестине числится 11 507 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.