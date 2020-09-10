Хмеймим, Сирия, , 23:58 — REGNUM В Сирийской Арабской Республике представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарных акции, в ходе которых мирному населению выдано 1320 продовольственных наборов общим весом 8,7 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ со ссылкой на ЦПВС.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2530 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4254 тонны. Кроме того, продолжается реализация российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г.

Ранее сообщалось, что российские и турецкие военные совершают регулярные совместные патрулирования по заданным в рамках двусторонних соглашений маршрутам.