Париж, , 23:46 — REGNUM Ubisoft объявила, что она перевыпустит «пиксельную» игру Scott Pilgrim vs. the World: The Game. Об этом 10 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Компания дала понять, что обновлённая версия игры выйдет в конце 2020 года, кроме того, Scott Pilgrim vs. the World: The Game получит дополнение (DLC).

Ubisoft показала трейлер проекта во время очередной трансляции Ubisoft Forward и отметила, что в игре появится долгожданный многопользовательский режим.

Напомним, Scott Pilgrim vs. the World: The Game была удалена из онлайн-магазинов в 2014 году. Впоследствии поклоники игры устраивали в сети акции, в рамках которых они просили компанию её вернуть. К ним даже присоединился автор оригинального комикса «Скотт Пилигрим» Брайан Ли О'Мэлли.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата релиза игры Immortals Fenyx Rising от Ubisoft