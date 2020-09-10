Монтрёй, Франция, , 23:36 — REGNUM Ubisoft объявила, что она решила отложить выход игры Roller Champions. Об этом компания сообщила 10 сентября во время онлайн-трансляции Ubisoft Forward.

Когда французский разработчик анонсировал этот проект на выставке E3 2019, он заявил, то релиз игры состоится в начале 2020 года. Однако в итоге игра так и не вышла в обозначенный срок.

После долгих месяцев молчания Ubisoft всё же представила игру, однако сообщила, что она поступит в продажу в начале 2020 года. Компания также показала геймерам новый трейлер.

Roller Champions будет представлять собой бесплатный многопользовательский симулятор регби на роликах. Игра выйдет на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, а также на мобильных платформах.

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