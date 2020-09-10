Неаполь, Италия, , 22:18 — REGNUM Праздник в честь святого Януария, покровителя Неаполя, пройдет в 2020 году «в усеченной форме», заявил в четверг, 10 сентября, архиепископ Неаполя кардинал Крещенцио Сепе.

В кафедральный собор будет допущено не более 200 человек, включая священников и хористов. От традиционного целования реликвий святого Януария всех верных попросят воздержаться.

Торжество святого покровителя города будет отмечаться 19 сентября.

По данным на 10 сентября, в Италии умерли 35 587 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 10 (днем ранее — на 14). Выздоровели 211 885 человек, за сутки этот показатель увеличился на 613 (днем ранее — на 471). Число подтвержденных носителей выросло на 1597 (днем ранее — на 1434). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 283 180.

В настоящее время заражены 35 708 человек — на 974 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже шесть недель, за это время оно утроилось. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.