Флоренция, Италия, , 22:09 — REGNUM Учащиеся двух классов одной из частных начальных школ во Флоренции в четверг, 10 сентября, были отправлены на карантин после подтверждения коронавируса у одной из школьниц.

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Всего на самоизоляцию переведены 25 человек. Второй класс отправлен на карантин в связи с тем, что учащиеся «пересекались» на спортивной площадке.

Это первый подобный случай в Италии в новом учебном году. В государственных школах и вузах учебный год начнется 14 сентября, однако у частных учебных заведений есть право начать его раньше.

В новом учебном году в школах Италии предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.