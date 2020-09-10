Париж, , 22:06 — REGNUM По данным на вечер среды, 9 сентября, во Франции умерли 30 813 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 19 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

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За 24 часа в стране было зарегистрировано 9843 новых случая заболевания. Кривая роста подтвержденных положительных случаев заболевания имеет положительный наклон с начала лета. Тем не менее еще во вторник, 8 сентября, число новых заражений составило 6544.

615 больных находятся в реанимации, что на 16 человек больше, чем днем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, Научный совет при правительстве Франции предупредил, что вскоре властям «придется принять тяжелые решения» в связи с распространением SARS-CoV-2 по стране.

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