Сыктывкар, , 21:34 — REGNUM Региональное отделение партии «Единая Россия» включается в реализацию лучших народных инициатив, собранных клубом «Рассвет» в рамках проекта «100 идей для Республики Коми».

«Клуб «Рассвет» — это еще очень молодое общественное объединение, с начала работы которого прошло чуть больше двух месяцев. Но, мы между собой называем «Рассвет» самой яркой общественной активностью республики. Наш клуб объединяет общественные организации, активистов и энергичных жителей на позитиве, на проектах и конкретных делах. В клубе «Рассвет» получилась своеобразная точка сборки людей, инициатив и ресурсов», — рассказал журналистам руководитель клуба «Рассвет» Захар Волокитин.

Он отметил, что клуб открыт к сотрудничеству с любыми общественными объединениями, заинтересованными в развитии Республики Коми.

«Одной из первых нас поддержала «Единая Россия». Совместно с региональным отделением партии совсем недавно мы провели крупнейший в Республике чемпионат по киберспорту. Участие в нем приняли 350 человек. Эта идея появилась в рамках нашего проекта «100 идей для Республики Коми», — отметил Захар Волокитин, добавив, что с «Единой Россией» достигнута договоренность о совместной реализации лучших народных инициатив из числа «100 идей для Республики Коми».