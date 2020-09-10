Рим, , 21:27 — REGNUM По данным на вечер четверга, 10 сентября, в Италии умерли 35 587 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 10 (днем ранее — на 14), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

Выздоровели 211 885 человек, за сутки этот показатель увеличился на 613 (днем ранее — на 471).

Число подтвержденных носителей выросло на 1597 (днем ранее — на 1434). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 283 180.

В настоящее время заражены 35 708 человек — на 974 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже шесть недель, за это время оно утроилось. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.