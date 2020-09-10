Москва, , 21:16 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 10 сентября выявлено 485 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, что на 18 человек больше, чем сообщалось днём ранее. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Минобороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 485 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день двое военнослужащих с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 73 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ достигла 11 274 человек.

Сведений о динамике суточного прироста выявленных инфицированных в Вооружённых силах министерство в своих информационных бюллетенях не приводит.

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