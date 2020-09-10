Вена, , 21:10 — REGNUM Издательская компания THQ Nordic анонсировала новую ролевую игру Chronos: Before the Ashes. Об этом 10 сентября сообщил портал DSOGaming.

Ожидается, что релиз её ПК-версии состоится в декабре 2020 года. THQ Nordic выложила в сеть первые скриншоты Chronos: Before the Ashes, а также небольшой анонсирующий трейлер, в котором, к сожалению, содержится очень мало информации о проекте.

https://twitter.com/JPSWITCHMANIA/status/1304048623123148800

В основу Chronos: Before the Ashes легла игра Chronos для гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift, её релиз состоялся 28 марта 2019 года. Разработкой занималась студия Gunfire Games.

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