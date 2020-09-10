Нижний Новгород, , 21:03 — REGNUM Нижегородские вузы имеют право выбирать формат обучение на фоне ситуации с распространением коронавируса по решению учредителя. Два вуза Нижегородской области в сентябре ведут обучение студентов в дистанционном формате, сообщили в минобразования региона.

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Так, от очной формы на первый месяц нового учебного года решили отказаться в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, а также в Нижегородском филиале Российского государственного университета правосудия. Учредителями вузов являются Минсельхоз РФ и Верховный суд РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, новый учебный год в Нижегородской области стартовал в очном формате. При этом все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи и вузы ввели дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Однако, по состоянию на 10 сентября, на карантин по коронавирусу закрыты 16 классов в 15 школах региона и полностью школа №6 в Выксе. Кроме того, также на карантин ушли 12 групп в 11 детских садах.

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