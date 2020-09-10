Лос-Анджелес, США, , 20:40 — REGNUM В сеть выложили первый кадр будущей мрачной комедии Fatman, на котором Мел Гибсон запечтлён в образе напряжённого Cанта-Клауса. Изображение было опубликовано 10 сентября на портале Screen Rant.

Главные роли в фильме исполнят Уолтон Гоггинс («Правосудие», «Омерзительная восьмёрка») и Мэрианн Жан-Баптист. По сюжету, 12-летний мальчик, разозлившийся из-за того, что на рождество он получил кусок угля, нанимает киллера для убийства Санта-Клауса.

https://twitter.com/screenrant/status/1304087068159676416

Мел Гибсон предстанет перед зрителями в образе мрачного «неортдоксального» Санта-Клауса, который пытается решить проблемы своего бизнеса. Ожидается, что премьера фильма состоится в конце 2020 года, в период рождественских праздников.

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