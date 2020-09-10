Вашингтон, , 20:27 — REGNUM В сеть выложили изображение упаковки, в которой будет продаваться новая игровая консоль Xbox Series X. Фотография была опубликована 10 сентября на Twitter-странице XboxNewsReddit.

На коробке размещено изображение устройства, сфотографированного под углом. Наибольшее внимание уделено верхней части Xbox Series X, в которой реализована подсветка и проделаны отверстия для вертиляции.

https://twitter.com/XboxNewsReddit/status/1303886597994295296

Ранее Microsoft сообщила, что Xbox Series X и Xbox Series S поступят в продажу 10 ноября 2020 года. Стоимость Series X составит в США $499, а менее производительной Series S — $299.

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