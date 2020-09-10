Ростов-на-Дону, , 18:50 — REGNUM Ситуацию с распространением коронавируса министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в ходе онлайн-брифинга 10 сентября назвала напряжённой. По её словам, свободными остаются 400 коек для пациентов с COVID-19.

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«Сегодня у нас свободно около 400 коек. Если мы поймём, что они начинают заполняться, и общий процент будет больше 60, будем вынуждены думать об открытии ещё одного резервного госпиталя. Очень бы этого не хотелось», — подчеркнула глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области коечный фонд, развёрнутый для пациентов с COVID-19, заполнен почти на 54%. В госпиталях лечение получают 1 тыс. 144 пациента.

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