д. Лепсари, , 18:51 — REGNUM Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области, эксплуатируемый региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области, будет первым объектом, расположенным в 50-километровой зоне от границ Санкт-Петербурга, который прекратит размещение отходов до 2023 года. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе комитета Ленинградской области по обращению с отходами.

Мусорный полигон Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что перед тем, как прекратить размещение отходов, необходимо заполнить существующие мощности полигона и сформировать террикон.

«Одновременно в 2022 году начнутся работы по разработке проекта рекультивации, а после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, будет проведен комплекс работ по консервации объекта: установка оборудования для дегазации, сбор сточных вод и фильтрата, укрепление наружных откосов грунтами», — подчеркнули в комитет.

Напомним, ранее региональные власти заявляли, что хотят к 2023 году закрыть все действующие полигоны ТБО и к этому же сроку возвести как минимум три завода по переработке отходов. Помимо этого, власти области и соседнего Санкт-Петербурга должны совместно решить «мусорный вопрос».

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