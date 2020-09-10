Архангельск, , 18:46 — REGNUM Архангельск может получить на свое преображение десятки миллиардов рублей. Об этом на общественном обсуждении программы комплексного развития города заявил заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, программа комплексного развития города была разработана по инициативе врио губернатора Александра Цыбульского с помощью экспертов КБ «Стрелка», теперь проект будут дополнять горожане. Итоги этой общей работы после серии общественных обсуждений будут направлены в Правительство России.

«Авторы проекта показали картины будущего, продемонстрировав на большом экране слайды архитекторов, где в новом облике предстали знаковые места города. Специалисты деликатно подошли и к деревянной застройке, к массиву из четырех тысяч домов, которые являются одновременно и изюминкой, и болью Архангельска. Важно решать этот сложнейший вопрос комплексно, а не точечно, как происходило все последние годы», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вступив в должность врио губернатора, Александр Цыбульский выразил возмущение состоянием улиц Архангельска и заявил, что город достоин большего внимания. В этом году город получил на благоустройство более 150 млн рублей.