Осло, , 18:42 — REGNUM Правительство Норвегии намерено свернуть программу ослабления «коронавирусных» ограничений и вернуться к более жесткому санитарно-эпидемиологическому режиму, 10 сентября сообщает агентство Reuters.

«Мы больше не можем открываться. Мы рассмотрим более жесткие ограничения на местном, региональном или национальном уровне» , — заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пресс-конференции.

В Норвегии на прошлой неделе выявлено 738 случая COVID-19, что является самым высоким недельным показателем с начала апреля. С начала эпидемии в Норвегии выявлены 11 746 случаев заболевания, 265 заболевших умерли.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

Читайте также: «Не поддаваться панике»: президент Франции готовит «тяжёлые» решения