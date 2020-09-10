Нижний Новгород, , 18:41 — REGNUM По состоянию на 10 сентября в Нижегородской области на карантин по коронавирусу закрыты 16 классов в 15 школах и полностью школа №6 в Выксе. Об этом сообщает глава регионального минобразования Сергей Злобин на своей странице в одной из социальных сетей.

Карантин Георгий Балаков © ИА REGNUM

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"Всего 56 классов. Это 0.36% от общего числа классов в школах Нижегородской области», — написал министр и добавил, что закрылись классы в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Урене, Лукояновском, Сергачском и Первомайском районах.

Кроме того, также на карантин ушли 12 групп в 11 детских садах Нижнего Новгорода, Бора, Арзамаса, а также Шатковского, Павловского и Ковернинского районов. Это составляет 0,15% от общего числа детсадовских групп в области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 сентября карантин действовал полностью в школе Выксы и ещё пяти классах школ в области. Злобин уточнял, что в каждом случае региональным управлением Роспотребнадзора принимается индивидуальное решение, каким образом будет организованы противоэпидемические мероприятия. В частности, выксунская школа ушла на карантин на 14 дней.

На утро 10 сентября в регионе было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 29 181 случая.