Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Спасатели и синоптики Санкт-Петербурга предупреждают горожан о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся 11 сентября. По данным управления МЧС по Санкт-Петербургу, в этот день в городе местами ожидаются дожди и порывы ветра до 24 м/с.

В свою очередь, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 11 сентября местами ожидается небольшой кратковременный дождь.

«Ветер ночью северо-западный, западный умеренный, порывы до сильного, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10…+12 гр., днем +13…+15 гр. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в сообщении.

Отметим, из-за непогоды и шквалистого ветра 10 сентября створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга были полностью закрыты. Также из-за высоких волн было временно остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.