Бейрут, 10 сентября 2020, 16:13 — REGNUM Пожар в порту ливанской столицы тушат с военных вертолётов, передаёт 10 сентября Al Arabiya.
Участвуют в ликвидации бедствия и подразделения сил гражданской обороны Ливана, обеспечивая безопасность и помогая облегчить доступ пожарной техники к месту ЧП.
Пока не названы ни причины пожара, ни число пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту Бейрута пожар начался на складе, где хранятся горюче-смазочные материалы и автомобильные покрышки.
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