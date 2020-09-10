История вопроса

4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы, городе Бейрут, произошел мощный взрыв. Грохот от него был слышен за километры. Очевидцы говорят о масштабных разрушениях в прилегающих районах, а также раненых и попавших под завалы людях. Территориально взрыв случился неподалеку от базы ВМФ Ливана. С причинам его еще разбираются. По одним данным, по территории морского порта был нанесен ракетный удар, по другим – взорвался склад пиротехники. После первого взрыва произошел второй.