Оренбург, , 16:06 — REGNUM В Оренбургской области согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ, разрешено возобновить работу кинозалов и кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, спортивных объектов, аттракционов и пунктов проката развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов. Указ вступает в силу с 10 сентября.

В кинотеатре Assianir

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Новые послабления действуют только в том случае, если соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

На тех же основаниях к работе с 14 сентября возвращаются физкультурно-спортивные и образовательные организации дополнительного образования, связанные с физической культурой и спортом. При проведении занятий загрузка помещений должна быть не более 50%.

С 21 сентября организации смогут вновь начать очное обучение пожилых граждан компьютерной грамотности. При этом в группа долдно быть не более пяти человек.

В органах государственной и муниципальной власти возобновляются личные приемы граждан.

Напомним, Оренбуржье находится на втором этапе коронавирусного режима. С начала пандемии в регионе выявлено 10 843 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 излечились 9 777 пациентов. Скончался 81 человек.

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