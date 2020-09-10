Сантьяго, , 16:05 — REGNUM Около трети медицинских работников в Чили страдает от умеренных до тяжёлых симптомов депрессии в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в исследовании четырёх национальных университетов, проведённых совместно с Объединением врачей Чили.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

Исследование проведено для корректировки работы по предотвращению и смягчению подобной ситуации в будущем.

Отмечается, что исследование проводилось в период с середины мая по начало июля — во время пика пандемии в стране. Всего было опрошено 2500 сотрудников больниц — от руководителей, рядовых врачей и администраторов до уборщиков и водителей скорой помощи.

Согласно исследованию, у 31,4% опрошенных наблюдались симптомы умеренной или тяжёлой депрессии с симптомами в виде бессонницы, потери аппетита, отсутствия концентрации и переутомления.

Специалист отдела семейной медицины и общественного здравоохранения Католического университета Хайме Сапаг отметил, что данные цифры «показывают реальность стресса и перегрузки, с которыми сталкивается медицинский персонал, а также прогрессирующее влияние, которое они оказывают на психическое здоровье медиков».