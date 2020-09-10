Уфа, , 16:05 — REGNUM Региональные центры по эндопротезированию поручил открыть в Башкирии глава региона Радий Хабиров. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на онлайн-совещании «Здравчас» в правительстве региона.

Отмечается, что Радий Хабиров высоко оценил работу республиканского министерства здравоохранения по открытию четырёх региональных офтальмологических центров в Кумертау, Ишимбае, Мелеузе и Сибае, поскольку теперь пациенты смогу получить лечение рядом со своим домом. При этом им не нужно ехать в столицу Башкирии или в другие регионы.

Сообщается, что такую же задачу Радий Хабиров поставил по эндопротезированию. По его словам, нужно выйти из пандемии коронавируса не ослабленными, а наоборот, сильными. Поэтому он поручил активнее устанавливать в районных больницах высокотехнологичное оборудование, чтобы ликвидировать дефицит ангиографов, томографов и другой тяжелой медицинской техники.

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