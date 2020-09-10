Кутаиси, Грузия, , 16:03 — REGNUM В кутаисской публичной школе № 32 в Аджарии выявили 21 сотрудника с коронавирусом. Об этом, как передает «Общественное телевидение» Грузии, рассказала 10 сентября представитель учебного заведения Натия Хазарадзе журналистам.

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По ее словам, сотрудники находятся в школе и ждут машины скорой помощи. Симптомы, характерные для COVID-19, ни у кого не проявились.

Напомним, в автономной республике Аджарии, популярной своими курортами, с начала сентября резко выросло количество выявляемых носителей SARS-CoV-2. В общей статистике по Грузии больше всего случаев из этой автономной республики. За последние сутки в стране выявили 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Аджарии — 27.

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