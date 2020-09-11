Москва, , 11:20 — REGNUM

Операторы, работающие с большими объемами данных, являются неотъемлемой частью нынешнего рынка цифровых услуг. О том, какие законодательные несуразицы преследуют российские центры обработки данных (ЦОД) и как законодательно защитить как сами ЦОД, так и их пользователей, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Дата-центр Navneet Srivastav

Цифровизация всех аспектов современной жизни только нарастает, и остановки этого процесса пока не предвидится. Тем тщательнее необходимо заботиться обо всех составляющих элементах, дающих возможность пользоваться цифровыми удобствами. Вышесказанное касается ЦОД совсем не в последнюю очередь, ведь потеря большого объема данных может обернуться настоящей масштабной катастрофой, учитывая важность хранящихся данных.

Кроме того, сами данные могут стать объектом совсем недружественного интереса, а, следовательно, должны быть надежно учтены и защищены. Сделать же это не так просто, ведь зачастую данные российских пользователей оказываются размещены на оборудовании или физически находящемся за рубежом, или являющемся собственностью зарубежных компаний. Как же поступать с обеспечением безопасности в таких случаях?

Читайте статью Галины Смирновой «Непрозрачная работа Дата-центров в России должна стать прозрачной».