Москва, , 15:15 — REGNUM В настоящий момент предпосылки для закрытия экономики Москвы из-за коронавируса отсутствуют. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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"Мы не планируем вновь закрывать экономику — для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим», — сказал Ефимов агентству РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день сохраняются лишь санитарные требования — например, ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция.