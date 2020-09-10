Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Синоптики и спасатели Санкт-Петербурга предупреждают жителей города об усилении ветра к вечеру 10 сентября. Ожидается, что на акватории восточной части Финского залива порывы ветра будут достигать 27 м/c, а волны поднимутся на 2 — 2,5 метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Финский залив Дарья Драй © ИА REGNUM

Как следует из сообщения, с 17:00 до 20:00 часов на акватории восточной части Финского залива ожидается усиление западного, северо-западного ветра 25−27 м/с.

«Волны 2,0−2,5 м. Будьте внимательны и осторожны!», — предупредили спасатели.

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