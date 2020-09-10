Москва, , 14:42 — REGNUM Учителям и другим сотрудникам московской школы 1788 нет необходимости уходить на карантин. Об этом 10 сентября сообщил ИА REGNUM директор учебного заведения Александр Ездов.

Школьный класс Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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Он подтвердил информацию о случаях заражения коронавирусом среди школьников, а также о введении карантина для некоторых учащихся.

«С начала учебного года только два учащихся — из второго и седьмого классов — получили положительный результат теста на короновирус. Ребята чувствуют себя нормально, находятся дома. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование и рассматривают каждый случай в индивидуальном порядке. Все контактирующие с заболевшими ребята направлены на 14-дневный карантин. На этот период для них предусмотрена возможность обучения дома с использованием дистанционных технологий», — сказал Ездов.

По словам директора, необходимости уходить на карантин учителям и другим сотрудникам школы нет.

«На территории школы все они работают в масках, что защищает их от заболевания. Даже если на уроке учитель снимает маску, он непременно соблюдает социальную дистанцию, которая также препятствует распространению инфекции. В учебном кабинете, где были выявлены заболевшие, и в помещениях общего пользования уже провели дезинфекцию и генеральную уборку. Также сотрудники школы внимательно следят за самочувствием ребят из параллельных классов, измеряют им температуру несколько раз в день», — пояснил он.

Руководитель образовательного учреждения отметил, что в школе «введены все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: проводится термометрия, дезинфекция помещений, используются бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, учителя используют средства индивидуальной защиты».

«Обучающиеся с признаками ОРВИ в школу не допускаются, их изолируют до прибытия скорой помощи или до прихода родителей. Сотрудники с признаками ОРВИ также к работе не допускаются. Ситуация находится под моим личным контролем», — заверил Александр Ездов.

Ранее в редакцию ИА REGNUM обратились родители учащихся школы, рассказавшие, что после выявления коронавируса у одного из учеников на карантин закрыли только один класс. При этом несколько учителей, проводивших занятия сразу в нескольких классах, по-прежнему продолжают проводить занятия.

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