Кэри, США, 10 сентября 2020, 14:41 — REGNUM Новое обновление для Fortnite добавило в игру здание «Старк Индастриз» из комиксов Marvel. Об этом 10 сентября сообщается на официальном сайте проекта.
Помимо этого, в игре появился новый режим «Marvel: Выбывание». В нём геймеры будут сражаться друг с другом, используя суперспособности различных героев Marvel.
Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «Королевская битва». Сейчас в игре идёт тематический сезон, посвящённый комиксам от Marvel.
Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики World of Warcraft решили сделать многих персонажей темнокожими