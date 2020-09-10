Кэри, США, , 14:41 — REGNUM Новое обновление для Fortnite добавило в игру здание «Старк Индастриз» из комиксов Marvel. Об этом 10 сентября сообщается на официальном сайте проекта.

Помимо этого, в игре появился новый режим «Marvel: Выбывание». В нём геймеры будут сражаться друг с другом, используя суперспособности различных героев Marvel.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «Королевская битва». Сейчас в игре идёт тематический сезон, посвящённый комиксам от Marvel.

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