Ирвайн, США, , 14:31 — REGNUM В дополнении Shadowlands для World of Warcraft станет больше темнокожих персонажей. Об этом 10 сентября сообщается на портале Wowhead.

В частности, разработчики сделают многих стражников и продавцов Штормграда темнокожими. Таким образом, команда World of Warcraft хочет подчеркнуть расовое разнообразие городов Азерота.

Напомним, Shadowlands — это новое масштабное дополнение для игры World of Warcraft. Его релиз ожидается 27 октября 2020 года.

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