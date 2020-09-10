Лондон, , 14:28 — REGNUM Слушания по экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне приостановлены. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает The Mirror.

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Уточняется, что такое решение судья Ванесса Барайтсер приняла после того, как стало известно о возможном заражении адвоката, участвующего в разбирательстве и представляющий американскую сторону, коронавирусной инфекцией.

Предварительно, слушания перенесены на 14 сентября. По данным издания, сегодня адвокат сдаст тест на COVID-19, результаты которого станут известны в пятницу, 11 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, опасаясь возможной его экстрадиции в США. В апреле 2019 года власти Эквадора лишили его эквадорского гражданства, а Ассанж был арестован британской полицией.

7 сентября в Центральном уголовном суде Лондона было возобновлено рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа, которое должно было состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса были отложены до осени.

Напомним, американские прокуроры предъявили 49-летнему Ассанжу 18 обвинений в шпионаже и неправомерном использовании компьютеров. В WikiLeaks посчитали, что по сумме обвинений он может получить до 175 лет тюрьмы.