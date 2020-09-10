Москва, , 14:07 — REGNUM Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы отпустить из следственного изолятора под домашний арест Николая Мистрюкова, проходящего по делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.

«В суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения Мистрюкову с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что находящийся в «Лефортово» деловой партнёр бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков дал признательные показания в участии в убийствах предпринимателей и таким образом заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Читайте подробнее: Фигурант уголовного дела экс-главы Хабаровского края признался следствию