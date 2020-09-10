Воронеж, , 14:06 — REGNUM Супруга главы Луганской народной республики Игоря Плотницкого скончалась. По информации местных СМИ, она была зарегистрирована в Воронеже качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно выписке из ЕГРИП, деятельность индивидуального предпринимателя Ларисы Плотницкой, зарегистрированной межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области в 2018 году, прекращена в связи со смертью, дата прекращения деятельности — 9 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году скончались родители Игоря Плотницкого, проживавшие в Воронеже. Причиной смерти стало отравление грибами. Сам Игорь Плотницкий покинул пост главы ЛНР в 2017 году.