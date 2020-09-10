Саутгемптон, Великобритания, , 13:42 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер гоночной аркады DIRT 5. Его опубликовали 9 сентября на YouTube-канале издательской компании Codemasters.

В ролике разработчики показали гонку на льду по ночному Нью-Йорку. В конце видео они в очередной раз напомнили, что релиз DIRT 5 состоится 6 ноября 2020 года.

Ранее стало известно, что DIRT 5 войдёт в стартовую линейку консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Релиз этой версии игры состоится 10 ноября 2020 года.

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